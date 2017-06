Flere lettere skadd da T-banetog sporet av i New York

– Vi begynte å se gnister gjennom vinduene. Folk falt, sier passasjer Susan Park til AP. Videre sier hun at T-banen begynte å riste voldsomt når den nærmet seg stasjonen ved Harlem.

To av de åtte vognene sporet av like tirsdag formiddag lokal tid. Gnister fra toget satt fyr på søppel på sporene, men det var ingen omfattende brann, sier transportsjefen i New York.

Videre opplyser han at de arbeider med å finne årsaken. Nødbremsesystemet på T-banen ble tatt i bruk, men foreløpig vet man ikke hvorfor.

Ifølge brannfolk ble 34 mennesker lettere skadd i hendelsen. Det var også tre andre T-baner i tunnelen da ulykken skjedde, og samtlige ble evakuert.

Dette har forårsaket forsinkelser i byens t-banesystem, som har hatt flere problemer så langt i år.

– Folk er redde. Det er tydelig at vi har et utdatert offentlig transportsystem her i byen. Dette er ikke tilfeldig. Det er farlig, sier John Raskin, som leder en organisasjon kalt Riders Alliance som jobber for bedre offentlig transport i New York.

