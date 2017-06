FARC-geriljaen i Colombia er avvæpnet

Seremonien fant sted i en leir i byen Mesetas i Meta, der rundt 520 tidligere FARC-soldater oppholder seg.

– Vi legger ned våpnene, proklamerte FARCs øverste leder Rodrigo Londoño, som var til stede under den symbolske avvæpningen, sammen med Colombias president Juan Manuel Santos og representanter for FN-observatørene som har overvåket avvæpningen.

– Dette er en historisk dag. At en gerilja legger ned våpnene sine og gjør seg klare for overgangen til et sivilt liv er en svært sjelden hendelse. FARC bekrefter gjennom dette sitt ønske om fred og om å kjempe for det de tror på gjennom politisk deltakelse, i stedet for geriljakrig, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Fødselshjelper

Norge har samen med Cuba fungert som tilrettelegger og fødselshjelper i fredsforhandlingene mellom regjeringen og geriljaen i Colombia, som munnet ut i en våpenhvile i august 2016 og en fredsavtale tre måneder senere.

– Selv om våpnene er lagt ned står det fortsatt mye igjen før vi kan være sikre på at fredsprosessen bidrar til bærekraftig fred i Colombia, advarer Brende.

– Nedlegging av våpnene er bare ett element i en bred avtale som er ment å gjøre noe med de underliggende årsakene til konflikten og til å sikre rettigheter for ofrene, sier han.

Skal integreres

De rundt 6.800 FARC-soldatene har de siste månedene gitt fra seg 7.132 våpen, men beholder i tråd med avtale noen våpen i en overgangsperiode for å ta vare på sikkerheten i de såkalte demobiliseringssonene.

De 26 demobiliseringssonene skal avvikles i løpet av en drøy måned til, og de tidligere geriljasoldatene skal da integreres i samfunnet. FARC går samtidig over til å være en politisk organisasjon.

FN sier at tirsdagens seremoni markerer slutten på den over 50 år lange borgerkrigen i Colombia, som har kostet over 220.000 mennesker livet og drevet seks millioner colombianere på flukt.

President Santos mottok i fjor Nobels fredspris for sin innsats for fredsavtalen.

(©NTB)