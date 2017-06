Ekstra runde i Mongolias presidentvalg

Valgresultatet etter mandagens stemmegivning lot vente på seg, men tidlig tirsdag ble det klart at ingen av kandidatene kan utropes til vinner og at den andre runden avholdes 9. juli.

Hovedutfordreren Khaltmaa Battulga, eiendomsmogul og tidligere leder for landets judo-organisasjon, tilhører det høyreorienterte Demokratiske partiet og fikk 38 prosent av stemmene, ifølge valgkomiteen i landet. Det er jevnt mellom de to andre kandidatene i kampen om hvem som skal stille mot Battulga om halvannen uke. Mieygombo Enkhbold fra det sosialdemokratiske Mongolske folkepartiet og Sainkhuu Ganbaatar fra Det mongolske folkets revolusjonsparti fikk så vidt over 30 prosent av stemmene hver, med førstnevnte 0,1 prosentpoeng foran Ganbaatar.

Valgkampen er blitt betegnet som «mørk», og kandidatene har beskyldt hverandre for korrupsjon og hemmelige pengeoverføringer, og det var på forhånd ventet at det ville bli ny valgrunde.

(©NTB)