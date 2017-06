Bedrifter i Norge rammet av globalt hackerangrep

Ifølge eksperter dreier det seg om en modifisert versjon av det såkalte Petya-løsepengeviruset, som rammet i fjor. Viruset krypterer ofrenes filer og krever løsepenger for å åpne dem igjen.

Et lignende virus kalt Wannacry infiserte over 200.000 datamaskiner i over 150 land forrige måned, men tirsdagens angrep er så langt ikke like omfattende. Det sprer seg imidlertid ennå.

To i Norge

Det København-baserte logistikkfirmaet Møller-Mærsk var blant firmaene som først rykket ut med en melding om at de var rammet av angrepet.

Konsernet har kontorer i Norge, og er et av to internasjonale selskaper med kontorer her til lands som har blitt påvirket av cyberangrepet, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til NTB.

–Vi ser at det pågår et globalt løsepengevirus-angrep. Foreløpig er det kun disse to som er rammet her. Det er ikke fare for at det smitter videre til annen norsk infrastruktur, med mindre ansatte sprer dem, sier kommunikasjonssjef Mona Strøm Arnøy.

Ifølge NSM at det er et angrep minner om Wannacry. På skjermbildene de har fått, bes personene som er rammet om å betale 300 dollar i bitcoins til en spesifikk nettadresse.

–For å hindre at skadevaren får et fotfeste i bedriften råder vi til å være varsom med å åpne epost fra ukjente avsenderadresser, skriver de.

Verst i Ukraina

Talspersoner for myndigheter og firmaer i Ukraina meldte tirsdag formiddag om avbrudd og forstyrrelser i kraftforsyning, banker og ved regjeringens kontorer.

Ukrainas visestatsminister Pavlo Rozenko publiserte et bilde av en svart dataskjerm på Twitter, samtidig som han opplyste at regjeringens hovedkontor var ute av drift. Systemene som overvåker stråling ved Tsjernobyl er også slått ut, sammen med landets sentralbank.

–Dette er et angrep uten sidestykke. Men våre IT-eksperter jobber med å beskytte den strategisk viktige infrastrukturen. Viktige systemer har ikke blitt påvirket, sier statsminister Volodymyr Hrojsman.

Den russiske oljegiganten Rosneft meldte senere at også de har blitt rammet av hacking.

Rammer flere

Ifølge BBC melder også det britiske reklamefirmaet WPP om problemer. Den spanske matgiganten Mondelez og advokatfirmaet DLA Piper melder om det samme. Også et fransk byggefirma hevder å være offer for angrepet.

Senere tirsdag spredde viruset seg over dammen og videre til USA og legemiddelgiganten Merck.

Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak.

