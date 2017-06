USAs forsvarssjef på besøk i Afghanistan

Under besøket skal Dunford møte afghanske ledere og ledere for de militære styrkene som USA og andre vestlige land har utplassert i landet.

Forsvarssjefen skal forsøke å fullføre arbeidet med en ny strategi som innebærer å sende flere amerikanske soldater til Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået AP. Antallet soldater skal etter planen økes med nesten 4.000.

De afghanske sikkerhetsstyrkene har store problemer med å slå tilbake den islamistiske Taliban-bevegelsen på egen hånd. USAs forsvarsminister Jim Mattis sa nylig at «fienden er på frammarsj», og at Taliban hadde et godt år i fjor.

Regjeringen i Norge opplyste i forrige uke at det norske militære bidraget i Afghanistan forlenges. De rundt 50 norske soldatene i landet skal være i landet i alle fall ut 2018.

(©NTB)