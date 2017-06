Takata konkurs etter kollisjonspute-skandale

Bildelprodusenten opplyser at de har sendt inn konkursbegjæring i det som har vært bilindustriens største sikkerhetsskandale. Takatas aktiva er kjøpt av rivalen Key Safety Systems, som har hovedkvarter utenfor Detroit i USA.

Feilen på mekanismen som skal blåse opp kollisjonsputen, kan føre til at puten fra Takata eksploderer ved en kollisjon. Minst 16 dødsfall og over 180 skader er blitt knyttet til feilen på disse kollisjonsputene over hele verden. Bilprodusenter har tilbakekalt rundt 100 millioner biler globalt på grunn av feilen.

Kravene har vært mange og enorme, og i januar gikk Takata med på å betale en bot på 1 milliard dollar i USA, der 42 millioner kjøretøy og 69 millioner kollisjonsputer er berørt.

Også i Norge er flere modeller fra flere bilprodusenter tilbakekalt.

