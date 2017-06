Hjem Skogbrann nær nasjonalpark i Spania snart under kontroll

Spanske brannfolk tok mandag et steg nærmere å få kontroll over skogbrannen som truer en nasjonalpark, og som har ført til at over 2.000 mennesker er evakuert.