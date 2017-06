Presidentvalg etter "mørk" valgkamp i Mongolia

Mandag morgen begynte velgerne å strømme til valgurnene. Ute på det mongolske slettelandet var yurt-telt omgjort til stemmelokaler, og mange velgere stilte i tradisjonelle folkedrakter.

Valgkampen er blitt betegnet som "mørk", og kandidatene har beskyldt hverandre for korrupsjon og hemmelige pengeoverføringer.

– Det har vært som å se på tyrefekting, sier analytikeren Gerel Orgil.

En av de fremste kandidatene er Mieygombo Enkhbold fra det sosialdemokratiske Mongolske folkepartiet. Han er hesteoppdretter og tidligere ordfører i hovedstaden Ulan Bator.

Hovedutfordreren Khaltmaa Battulga, eiendomsmogul og tidligere leder for landets judo-organisasjon, tilhører det mer høyreorienterte Demokratiske partiet.

Mongolske presidentvalg er tidligere blitt avgjort i første runde, men denne gangen ligger det an til en andre valgomgang. Årsaken er at tredjekandidaten Sainkhuu Ganbaatar – som tidligere ledet en feng shui-praksis – ligger an til å få forholdsvis mange stemmer.

