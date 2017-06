Nord-Irland får over 10 milliarder kroner fra May i samarbeidsavtale 

Ekstrabevilgningen, som tilsvarer over 10,7 milliarder kroner, skal utbetales over de neste to årene, opplyser DUP-leder Arlene Foster.

Det nordirske unionistpartiet (DUP) inngikk mandag en samarbeidsavtale med De konservative. Den innebærer at partiets ti representanter i Parlamentet sikrer flertall for Mays mindretallsregjering i viktige saker.

De konservative mistet sitt rene flertall ved valget 8. juni. May og hennes parti har siden forhandlet med det kristenkonservative DUP.

Samarbeidet har vært gjenstand for kritikk både i og utenfor De konservative, ettersom DUP har markert seg som motstandere av blant annet likekjønnede ekteskap, selvbestemt abort og klimatiltak.

