May vil la nordmenn bli etter brexit 

May la mandag fram et detaljert forslag til hvilke rettigheter som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia når britene går ut av EU.

– Vi venter at dette tilbudet blir utvidet på gjensidig basis til statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, sa May da hun presenterte forslaget i Parlamentet.

I selve forslagsteksten heter det at britene vil diskutere «lignende løsninger» med de fire medlemslandene i EFTA.

Forutsetningen er at briter får tilsvarende rettigheter i bytte. Dermed er det nå opp til Norge og EFTA å komme med et mottilbud til britene.

Det bor rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge.

I dag er rettighetene deres knyttet til EØS-avtalen og reglene som gjelder for fri bevegelighet i EUs indre marked.