May punger ut for støtte fra nordirske unionister 

– Vi har kommet fram til et resultat som er bra for Storbritannia og bra for Nord-Irland, sa DUP-leder Arlene Foster etter at avtalen ble signert.

Foster sier DUPs støtte kommer til å hjelpe å sikre «en stabil regjering i Storbritannia». I bytte har May lovet 1,0 milliard pund i ekstra overføringer til Nord-Irland fra den britiske staten. Det tilsvarer 10,7 milliarder kroner.

Det meste av ekstrabevilgningen skal utbetales over de neste to årene.

Støtteparti

De to partiene har vært i samtaler om en samarbeidsavtale siden statsminister Theresa Mays konservative parti mistet flertallet i Underhuset i Parlamentet ved valget 8. juni.

Planen er at kristenkonservative DUP skal fungere som støtteparti for en mindretallsregjering ledet av May. DUPs representanter kommer til å støtte De konservative i viktige avstemninger i Underhuset, men uten å gå inn i regjeringen.

– Det betyr at DUP vil støtte den konservative regjeringen i avstemninger om dronningens tale, budsjettet og lovgivning knyttet til brexit og nasjonal sikkerhet, sier May.

Samarbeidsmodellen kan sammenlignes med situasjonen i Norge, der Høyre og Frp regjerer med støtte fra KrF og Venstre.

Vil fjerne usikkerhet

Avtalen er ment å fjerne usikkerhet om lovforslag som gjelder brexit og kamp mot terror. I tillegg får regjeringen den nødvendige støtten til statsbudsjetter og i tillitsvoteringer.

Andre spørsmål skal derimot avgjøres fra sak til sak.

De konservative er enige med DUP om å opprettholde forsvarsbudsjettene på et nivå over 2 prosent av BNP, som er det målet som er satt i NATO.

Toryene har også gått med på økt fleksibilitet i bruken av nesten 500 millioner pund som tidligere er lovt til Nord-Irland. Det gir avtalen en reell verdi på nesten 1,5 milliarder pund, tilsvarende 16 milliarder kroner, mener Foster.

Konservative

DUP er kjent for sine konservative standpunkter i sosiale spørsmål. Partiet er motstander av likekjønnede ekteskap og svært kritisk til abort. En rekke ledende DUP-medlemmer vil ha undervisning i skolen som baserer seg på Bibelens skapelsesberetninger.

I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.

DUP støtter Storbritannias løsrivelse fra EU, men er opptatt av at brexit ikke må gjøre det vanskelig å krysse grensa mellom Nord-Irland og Irland. Mange er derfor spent på om DUP vil påvirke Theresa Mays posisjoner i brexitforhandlingene med EU.

