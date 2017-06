Macron: Frankrike vil ikke anerkjenne annekteringen av Krim 

– Frankrike holder fast ved Ukrainas suverenitet og dets anerkjente grenser, sier Macron etter å ha møtte Ukrainas president Petro Porosjenko i Paris mandag.

Russlands president Vladimir Putin besøkte lørdag Krim-halvøya, som Moskva annekterte i 2014. Regjeringen i Kiev fordømte opptrinnet som et brudd på Ukrainas suverenitet.

Da Macron fikk besøk av Putin i mai, kort tid etter at han tiltrådte som Frankrikes president, erklærte de to at de vil styrke samarbeidet. Samtidig påpekte Macron at han er uenig med Putin i en rekke spørsmål.

Ukrainske styrker har siden våren 2014 kjempet mot russiskvennlige separatister i Øst-Ukraina. Rundt 10.000 personer er drept i konflikten.

I 2015 inngikk partene den såkalte Minsk-avtalen – en våpenhvileavtale som ble forhandlet fram av Tyskland og Frankrike med mål om å få en slutt på konflikten. Vesten anklager Russland for å bryte sine forpliktelser i avtalen.

