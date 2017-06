Korrupsjons- og bedragerisiktet advokat rømte fra USA

Conn erkjente i mars skyld da han ble anklaget for å stjele fra føderale myndigheter og bestikke en dommer, og han skulle etter planen vitne mot en medsammensvoren i retten 5. juni. I påvente av saken satt han i husarrest med elektronisk fotlenke. 2. juni var Conn forsvunnet, og fotlenken ble funnet i en veikant, opplyser FBI, som har utlovet en dusør på 20.000 dollar til den som bidrar til pågripelsen av Conn.

Advokaten fra Kentucky sendte i helga eposter til The Lexington Herald-Leader og fortalte villig om hvordan han klarte å stikke fra USA. Avisa har verifisert Conns identitet og er sikre på at det er ham de har hatt kontakt med. Conn sier han brukte falskt pass, flyktet til et land som ikke vil utlevere ham og at han har fått hjelp til å finne seg en jobb.

Conn var innblandet i bedrageri for over 5 milliarder kroner. Mesteparten tilegnet han seg i form av uberettigede trygdeutbetalinger på vegne av klienter. Han er også anklaget for å ha bestukket leger, to føderale dommere og flere andre i prosessen. Han ble siktet i april 2016.

