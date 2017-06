Gay Pride-aktivister løslatt i Tyrkia

De 28 aktivistene som ble pågrepet av tyrkisk politi søndag, ble løslatt mandag morgen, melder DPA.

Til tross for at myndighetene i Istanbul lørdag la ned forbud mot å la LHBTI-paraden gå av stabelen, samlet flere aktivister seg på Taksim-plassen søndag på oppfordring fra arrangørene. Aktivistene forsøkte å gjennomføre paraden i en populær shoppinggate i byen.

Tyrkisk politi svarte med å avfyre gummikuler mot en gruppe på rundt 40 aktivister og sto også klare med vannkanoner og tåregass. Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister. Flere gater i området rundt paraden ble sperret av, og politiet brukte også tåregass for å unngå at flere samlet seg i et nærliggende nabolag.

En nederlandsk fotojournalist og en dansk kvinne, som er styremedlem i Copenhagen Pride, var blant de pågrepne. Det danske utenriksdepartementet bekreftet overfor Ritzau natt til mandag at hun var løslatt.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at den danske statsborgeren som tidligere ble pågrepet i Tyrkia i forbindelse med Gay Pride i Istanbul nå er løslatt. Denne personen blir tilbudt vanlig konsulær bistand, heter det i uttalelsen fra departementet, som ikke kan gi mer informasjon om kvinnen på grunn av taushetsplikt i personsaker.

Det var folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen (S) og kommunikasjonssjef i Copenhagen Pride, Thomas K. Rasmussen, som søndag meldte at kvinnen var pågrepet, og at politiet hadde tatt mobilen hennes.

