Dødstallene stiger etter tankbileksplosjon i Pakistan

Søndag kveld var 153 mennesker bekreftet døde, men over natten har fire til mistet livet, sier legen Nahid Ahems ved Nishter sykehus. 50 skadde behandles på dette sykehuset.

Lastebilen som skulle transporterte rundt 25.000 liter bensin til provinsen Punjab, veltet da føreren mistet kontrollen over kjøretøyet søndag morgen. Det ble varslet over en høyttaler på en moské at en veltet tankvogn lekket bensin i området. Det førte til at innbyggerne i landsbyen Ramzapur Joya strømmet til for å skaffe seg drivstoff.

Mange folk på motorsykler kom også og begynte å samle opp drivstoffet som rant ut. Etter rundt ti minutter eksploderte tankbilen, forteller politisjef Raja Riffat.

Menn, kvinner og barn er blant de omkomne. Det er foreløpig uklart hva som førte til eksplosjonen.

–Jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Ofre ble fanget i et hav av flammer. De ropte om hjelp, sier Abdul Malik, en politimann som var blant de første som kom til ulykkesstedet i Punjab-provinsen i Pakistan søndag morgen.

20 mennesker ble mandag transportert til Victoria sykehus i Bahawalpur. Statsminister Nawaz Sharif besøkte sykehuset samme dag, og ga beskjed om at flere av de mest kritisk skadde skulle overføres til et større sykehus i området, opplyser redningsoffiser Mohammad Baqar.

Sharif avlyste en utenlandstur for å besøke ofrene for ulykken. Han har lovet å gi økonomisk hjelp tilsvarende 170.000 kroner til hver familie som har mistet noen i ulykken.

