Brasiliansk eksstatsråd dømt til tolv års fengsel

Palocci var finansminister under venstrepresidenten Luiz Inácio Lula da Silva fra 2003 til 2006, og han var en kort periode også stabssjef under etterfølgeren Dilma Rousseff i 2011.

56-åringen ble varetektsfengslet i september i fjor, anklaget for å ha tatt imot store bestikkelser og for hvitvasking av penger i den store korrupsjonssaken som lenge har vært under opprulling i Brasil.

Paloccis etterfølger som finansminister, Guido Mantega, sitter også i varetekt, anklaget i samme sak.

Brasiliansk påtalemyndighet har også tatt tiltale mot Lula, som anklages for å ha tatt imot bestikkelser til en samlet verdi av 3.7 millioner dollar.

Saken Palocci er dømt i, er en av flere i den såkalte «operasjon bilvask»-etterforskningen, der en rekke toppolitikere, både på venstre- og høyresiden, anklages for å ha gitt svært lønnsomme Petrobras-kontrakter til diverse selskaper i bytte mot bestikkelser.

Etterforskningen ble innledet for tre år siden, og flere titall politikere er allerede dømt.

