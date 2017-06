Amnesty håper Liu Xiaobo slipper restriksjoner på sykehuset

Mandag ble det kjent at den kinesiske dissidenten er prøveløslatt etter å ha fått uhelbredelig leverkreft.

– Dette er et supertrist neste – og sannsynligvis siste – kapittel i denne triste fortellingen, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty International til NTB.

Håper kona får det bedre

Han håper at kinesiske myndigheter lar Liu slippe restriksjoner og at han får møte hvem han vil på sykehuset i Shenyang hvor han er innlagt.

– Vi håper at han får leve siste del av livet sitt som en fri mann, sier Folkvord.

Amnesty-rådgiveren er spesielt opptatt av situasjonen til Liu Xiaobos kone, Liu Xia. Hun har sittet i husarrest etter at ektemannen ble tildelt fredsprisen.

– Vi må forvente at myndighetene i mange land, inkludert Norge, virkelig insisterer på at kona hans blir satt fri og at hun endelig kommer seg ut av dette marerittet. Hun har ikke gjort noe som helst, og er bare blitt straffet for å være gift med en mann som har fått Nobels fredspris. Det er kjempeviktig at hun ikke glemmes, sier Folkvord.

Håper Liu slipper restriksjoner

Liu Xiaobo fikk ifølge sin advokat påvist uhelbredelig leverkreft 23. mai. Få dager senere ble han prøveløslatt på grunn av sykdommen og innlagt på sykehus.

– Han vil trolig være på sykehuset framover. Spørsmålet er om han får være på sykehuset som en fri mann og snakke med de besøkende han selv vil, eller om politiet sitter utenfor og passer på hvem han har kontakt med, sier Folkvord.

Amnesty-rådgiveren regner det som lite sannsynlig at Liu noen gang kan få overrakt prisen i Kina.

– Jeg vil tro det er ganske usannsynlig at kinesiske myndigheter gir nobelkomiteen tillatelse til å dra dit for å overrekke en pris som Kina mente var en fornærmelse av staten, sier han.

(©NTB)