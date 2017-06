Amnesty anklager militærjuntaen i Thailand for tortur

– Vi er fortsatt bekymret over at tortur er utbredt landet over, heter det i en kunngjøring fra de to menneskerettighetsorganisasjonene i anledning 30-årsdagen for FNs konvensjon mot tortur.

Thailand undertegnet torturkonvensjonen i 2007, men landet har ennå ikke ratifisert den.

Militærjuntaen har åpnet for fengsling av enhver som mistenkes for å fornærme kongefamilien eller som vurderes å true landets nasjonale sikkerhet. Siden kuppet i mai 2014 er mange sivile fengslet med henvisning til denne ordren.

Militærjuntaen i Thailand forbyr også politiske møter eller ansamlinger med flere enn fire deltakere, og alle som deltar på slike møter eller som kritiserer juntaen, blir hentet inn til avhør.

Folk som tas inn til avhør blir i ukevis holdt i hemmelige, militære fengsler, uten tilgang på advokater og medisinsk tilsyn, konstaterer Amnesty og ICJ.

– Amnestys Internationals undersøkelser, samt undersøkelser utført av andre menneskerettighetsorganisasjoner, har avdekket at det ofte finner sted tortur i løpet av disse ukene, heter det i kunngjøringen.

