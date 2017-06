Åtte tsjadiske soldater drept av Boko Haram-opprørere

– Våre styrker angrep Boko Haram-soldater på fem øyer i nærheten av Nigeria den 24. og 25. juni, sier Oberst Azem, talsmann for tsjads stabssjef, og legger til at 18 soldater fra republikken også ble såret under kampene.

Azem opplyser videre at soldater har drept 162 nigerianske jihadister fra Boko Haram.

Tsjad er en del av en femnasjonal regional styrke, bestående av Nigeria, Kamerun, Niger og Benin, som forsøker å bekjempe Boko Haram. Over 20.000 mennesker er drept og 2,6 millioner er drevet på flukt som følge av den islamistiske gruppens herjinger siden 2009.

Det har vært hyppige sammenstøt på mange av øyene ved Tsjadsjøen siden Boko Haram-konflikten startet. Senest femte mai i år ble ni tsjadiske soldater drept da Boko Haram angrep en militærpost i området ved Tsjadsjøen. Utenriksminister Børge Brende (H) sa i februar at den humanitære situasjonen i området rundt Tsjadsjøen «har utviklet seg til å bli en av de mest alvorlige pågående krisene i verden i dag».

(©NTB)