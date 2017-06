WHO: Flere meldinger om angivelige kjemiske angrep i Irak

– Hendelser som involverer mulig tilsiktet bruk av giftige kjemikalier for å såre irakiske menn, kvinner og barn, økte drastisk nord i Irak i 2016, sier WHO-talsperson Tarik Jasarevic til nyhetsbyrået DPA.

Siden mars i år, har WHO fortsatt å motta "sporadiske, men hyppige" meldinger om slike hendelser, spesielt fra den nordlige byen Mosul, sier talspersonen, uten å legge skyld for angrepene på verken IS eller noen annen part i konflikten.

Mens et kjemisk angrep i Mosul ble mye omtalt tidlig i mars i år, melder den tyske avisen Die Welt søndag at IS angivelig har brukt slike våpen 71 ganger siden 2014 i irak og Syria. Kilden er den britiske tenketanken IHS Conflict Monitor.

Den 3. mars opplyste Røde Kors at de hadde tatt imot sju pasienter ved Mosul som viste tegn til å ha blitt utsatt for et giftig kjemikalie, noe som pekte mot bruk av kjemiske våpen i kampene som pågår i den irakiske storbyen.

I oktober påbegynte Irak, med støtte fra USA, en omfattende militærkampanje for å drive IS ut av Mosul. Forrige uke begynte det irakiske militæret en offensiv mot Mosuls gamleby, som skal være den siste IS-kontrollerte delen av den nest største byen i Irak.

Samtidig pågår en USA-støttet offensiv mot Raqqa i nabolandet Syria, for å drive ut ekstremistgruppen derfra.

