Valg i Albania med EU i bakgrunnen

I likhet med sin britiske kollega Theresa May, håper den sosialistiske statsministeren Edi Rama og styrke sin posisjon og lede landet i samtaler med EU, men for den lille ekskommunisstaten sørvest på Balkan, er det et spørsmål om å få bli med i det europeiske fellesskapet, ikke forlate det.

Rama håper på gjenvalg, slik at han kan gjennomse reformene U har krevd for å få orden på det korrupte rettssystemet i landet.

– En ting er sikkert: Kureringen av den kreften som har herjet Albania, er allerede i gang, sa statsministeren på et valgmøte denne uken.

Meningsmålingene viser et lite overtak for sosialistene over sentrum-høyre-rivalene i Det demokratiske partiet. Det ledes av Lulzim Basha, som er en stor beundrer av USAs president Donald Trump. Basha har beskyldt Rama for å ha forbindelser til organisert kriminalitet og cannabishandel, noe statsministeren avviser.

Inntil for en måned siden truet Demokratene med å boikotte valget, men satser nå på seier, og Basha lover å skape en "ny republikk". Hans program fokuserer på "borgernes økonomi og fremtid, skattekutt, arbeidspraksis for unge mennesker og subsidier til bøndene", forklarer han til nyhetsbyrået AFP.

Fusk, vold, omstridte resultater og bitter rivalisering har ridd valgene i Albania som en mare i tiårene etter at muren falt, jernteppet ble hevet og kommunestyrene i Øst-Europa gikk i oppløsning.

Denne gangen er det "enighet mellom de politiske partiene … om å ha en roligere valgkamp enn det vi har sett tidligere", sier analytiker Ardian Civici. Han tror utfallet kan bli en storkoalisjon mellom de største partiene, hvis overordnede mål er å komme i gang med samtaler om EU-medlemskap.

