Tyrkisk politi brøt opp homoparade i Istanbul

Til tross for at myndighetene i Istanbul lørdag la ned forbud mot å la prideparaden gå av stabelen, samlet flere aktivister seg på Taksim-plassen søndag på oppfordring fra arrangørene.

Tyrkisk politi avfyrte gummikuler mot en gruppe på rundt 40 aktivister, og sto også klare med vannkanoner og tåregass. Ifølge vitner var politioppbudet større enn antallet aktivister, og ifølge tyrkiske medier ble et sted mellom sju og 20 mennesker pågrepet.

Blant dem var en dansk kvinne.

– Vi vet ikke helt hva som skjer, for de har tatt mobilen hennes, sier kommunikasjonssjef ved Copenhagen Pride Thomas K. Rasmussen.

–Dette er problematisk, for under unntakstilstanden kan myndighetene tilbakeholde henne i ti dager uten å oppgi grunn, sier folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne.

Nasjonalister

Myndighetene oppga sikkerhetsmessige grunner da de lørdag la ned forbudet mot paraden i Istanbul.

En ytre høyre-gruppe som har forbindelser til et ultranasjonalistisk politisk parti, sa tidligere denne uka at de ville stanse den planlagte paraden uansett om ordføreren ga grønt lys.

Søndag hadde flere folk fra nasjonalistiske grupper samlet seg rundt Taksim-plassen, og kom med flere verbale angrep mot LGBTI-aktivistene, som sang i protest mot myndighetenes paradenekt. Også nasjonalistene ble fjernet av politiet.

Et hundretalls aktivister samlet seg også i et annet nærliggende nabolag. Politiet bortviste alle som de antok at var tilknyttet til protestene.

Flere år på rad

Årets parade falt samtidig med id-feiringen, som markerer slutten på muslimenes ramadan-måned.

Homoparaden i Istanbul har vært holdt hvert år i over et tiår inntil den i 2015 ble stanset av politiet med tåregass og vannkanoner.

Også i fjor ble den avlyst av myndighetene av sikkerhetsgrunner. Da var landet i beredskap etter flere bombeangrep, angivelig gjennomført av IS og kurdiske militante. Elleve aktivister stilte i retten tidligere denne uken for å ha brutt fjorårets forbud, men samtlige ble frikjent.

Homoseksualitet har vært lovlig i Tyrkia lenge, men homofile i Tyrkia melder stadig om trakassering og misbruk.

–Vi er ikke alene, vi gjør ikke noe galt, og vi har ikke gitt opp, het det i Pride-komiteens uttalelse som oppfordret folk til å protestere søndag.

