Netanyahu forsvarer israelsk angrep mot militærmål i Syria

Det israelske flyvåpenet gjennomførte lørdag et luftangrep mot Syria som gjengjeldelse for at ti prosjektiler tidligere på lørdagen landet inne i de okkuperte Golanhøydene.

–Dette var en kraftig respons mot et bombekasterangrep inne i vårt territorium, sier Netanyahu under et møte i det israelske kabinettet.

–Vår linje er tydelig: Vi vil ikke tolerere noen form for bomskudd eller drypp – verken fra bombekastere eller raketter – fra noen front. Vi vil svare med makt på ethvert angrep mot våre territorier og våre borgere, sier statsministeren videre.

Ingen ble såret av prosjektilene som landet på Golanhøydene, som Israel okkuperte under den såkalte seksdagerskrigen som startet i 1967. Bomskuddene skjedde under sammenstøt mellom det syriske regimet og syriske opprørere.

Ifølge SOHR traff det israelske luftangrepet to stridsvogner ved en syrisk militærbase. Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA meldte i tillegg at minst to personer ble drept.

