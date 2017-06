Minst 153 døde etter at tankbil veltet og tok fyr i Pakistan

Ifølge talspersoner for redningsmannskapene og de lokale sykehusene også et titalls mennesker kritisk skadd.

–Jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Ofre ble fanget i et hav av flammer. De ropte om hjelp, sier Abdul Malik, en politimann som var blant de første som kom til det grusomme ulykkesstedet i Punjab-provinsen i Pakistan søndag morgen.

–Da flammene roet seg, så vi lik overalt. Mange var det bare skjeletter igjen av. De som var i live var i virkelig dårlig tilstand, sier han.

Gratis drivstoff

Det høye dødstallet kom som følge av at folk fra en landsby i nærheten kom til stedet for å skaffe seg gratis drivstoff etter at tankbilen veltet. Politiet skal uten hell ha forsøkt å holde folk unna kjøretøyet.

– Da tankbilen veltet, kom innbyggere fra landsbyen Ramzanpur Joya raskt til stedet med bøtter og andre beholdere. Mange folk på motorsykler kom også og begynte å samle opp drivstoffet som rant ut, forteller politisjef Raja Riffat.

– Etter rundt ti minutter eksploderte tankbilen i en stor ildkule, sa han videre.

Det er foreløpig uklart hva som førte til denne eksplosjonen.

Utbrente motorsykler

TV-bilder fra ulykkesstedet viser flammer og tykk røyk mens brannfolk kjemper for å slukke ilden. Utbrente motorsykler og biler ligger i veien, sammen med bøtter, bensinkanner og gryter som landsbyboerne prøvde å fylle med drivstoff.

Tankbilen var på vei fra havnebyen Karachi til Lahre da føreren mistet kontrollen på en motorvei sørvest for Multan. Årsaken er ikke kjent, men øyenvitner mener han kan ha punktert.

Hæren sendte helikoptre til stedet for å frakte de skadde til sykehus. Mange av de døde har det foreløpig vært umulig å identifisere siden de er sterkt forbrent.

Energimangel

Trafikkulykker er et stort problem i Pakistan, hvor det mange steder er lav standard på veiene. Mange kjøretøyer er dårlig vedlikeholdt, og respekten for trafikkreglene er begrenset.

I 2015 omkom over 60 mennesker da en buss kolliderte med en tankbil som tok fyr i den sørlige delen av landet.

Pakistan sliter også med energimangel, og stadige strømbrudd er en kilde til frustrasjon og misnøye med myndighetene.

Ulykken i Bahawalpur skjedde samtidig som feiringen av den islamske høytiden id, som markerer slutten på fastemåneden ramadan, begynte.

Statsminister Nawaz Sharif har uttrykt stor sorg etter ulykken og bedt provinsregjeringen i Punjab, som ledes av statsministerens bror, om å gjøre alt som er nødvendig for å hjelpe de skadde.