Irak rykker stadig lenger inn i gamlebyen i Mosul

Tre år etter at ekstremistgruppen erobret Mosul og gjorde det til den de facto hovedstaden i sitt selverklærte "kalifat", kontrollerer IS nå kun om lag en kvadratkilometer i byen, sier talspersoner for den irakiske hæren søndag.

–65-70 prosent av gamlebyen har blitt frigjort. Det er kun om lag en kvadratkilometer vi har igjen å erobre tilbake, sier oberstløytnant og leder for antiterrorstyrken CTS, Salam al-Obeidi, til AFP.

Med ruinene av Habda-tårnet bak seg, som tidligere var et av de mest fremtredende landemerkene i Mosul, anslår han at kun "et hundretalls IS-krigere" er igjen i gamlebyen.

Ruiner

Ekstremistgruppen sprengte i forrige uke både Habda-tårnet og den nesten 900 år gamle Nuri-moskeen, der Abu Bakr al-Baghdadi ga sin første og siste offentlige opptreden som IS-leder i 2014.

Kampene de siste ukene har vært blant de mest intense i den tre år lange krigen mot IS. Ifølge AFPs journalister er ødeleggelsene i byen omfattende. Noen bygg står fortsatt, men ingen er uberørt. De beskriver også en forferdelig lukt av råtnende lik i deler av byen.

–Operasjonen vil være over om få dager. Slutten på dette kommer veldig snart, sier en annen CTS-kommandør.

Delen av Mosul som ligger øst for elva Tigris, som deler byen, ble gjenerobret i januar med begrensede skader på hus og infrastruktur. Der er det tegn til hverdag igjen, tross et administrativt vakuum som fortsatt må fylles.

I Vest-Mosul er imidlertid ødeleggelsene betydelig større.

Intense kamper

Jihadistene har ingen måte å flykte fra de gjenværende IS-kontrollerte delene av Mosul på. Isteden har de forsvart seg med feller, bombekastere, selvmordsbombere og snikskyttere.

Hundrevis av IS-krigere har blitt drept siden den siste offensiven mot gamlebyen startet i midten av juni. I tillegg har hundrevis av sivile mistet livet. Mer enn 800.000 har måtte flykte fra hjemmene sine, og mange bor fortsatt i overfylte flyktningleirer.

FN har i tillegg anslått at hundretusenvis av sivile er fanget i de gjenværende IS-kontrollerte delene av Mosul, der de frykter at de blir brukt som levende skjold.

