Dårlig brannsikring i mange britiske boligblokker

Etter den katastrofale brannen i boligblokken Grenfell Tower i London 14. juni er britiske myndigheter i ferd med å gjennomføre brannsikringstester på boligblokker over hele England.

Til sammen 600 høyblokker skal gjennom slike tester. Så langt er 60 bygninger undersøkt, og samtlige av dem har brannfarlige fasadeplater, opplyser myndighetene søndag ifølge BBC.

Minst 79 mennesker omkom i brannen i Grenfell Tower i Kensington for knappe to uker siden. Brannen, som startet i et kjøleskap i en av leilighetene, spredte seg raskt oppover i den 24 etasjer høye bygningen.

I dagene etter brannen ble det kjent at fasadekledningen som ble brukt da bygningen ble pusset opp for et par år siden, var laget av et brannfarlig materiale.

Natt til lørdag ble 4.000 beboere i fire høyblokker i Camden i London hasteevakuert etter at det ble påvist at fasadeplatene på bygningene var lik dem som var på Grenfell Tower.

