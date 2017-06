To kjempepandaer på plass i Berlin

Pandaene Meng Meng og Jiao Qing landet lørdag med et transportfly på Schönefeld-flyplassen. I velkomstkomiteen som tok imot dem, var både Berlins ordfører Michael Müller og Kinas ambassadør til Tyskland, Shi Mingde.

– Vi er glade for at Berlin har fått enda en attraksjon. Pandaer er spesielle, og de hører hjemme i Berlin, sa Müller med et stort smil.

De to pandaene ble transportert i hver sin spesialbygde kasse. En veterinær og to dyrepassere fulgte dem på den 15 timer lange flyturen.

Den forrige pandaen som bodde i dyrehagen i Berlin, var Bao Bao, som døde i 2012, 32 år gammel. Han var en gave fra Kina til Vest-Tysklands daværende kansler Helmut Schmidt.

