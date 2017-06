Homomarsj i Serbia hyllet landets første lesbiske statsminister

Ana Brnabic ble for halvannen uke siden utnevnt til Serbias nye statsminister og blir trolig godkjent av nasjonalforsamlingen neste uke. Hun blir da både landets første kvinnelige statsminister og den første som er åpent homofil. Det ble behørig markert i homomarsjen i Beograd lørdag.

Marsjen ble holdt under et meget stort politioppbud. Serbia er et land med konservative holdninger, og homofobi er utbredt.

Deltakerne bar bannere med påskrifter som "Vi ønsker et liv med menneskeverd" og "Støtte betyr mye".

