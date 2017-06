Fluktruter åpnet for sivile i Mosul

Sivile forlot gamlebyen i en jevn strøm lørdag formiddag, og i løpet av en periode på 20 minutter slapp rundt 100 personer ut, ifølge Reuters. De er slitne, forskremte og sultne, men får mat og drikke like utenfor byen.

Blant de 100.000 menneskene som trolig befinner seg i gamlebyen, er halvparten barn som oppholder seg i ruiner og krigskaos mens lagrene av mat og medisiner stadig minker.

Menneskelige skjold

Ifølge FNs koordinator for humanitære saker i Irak, Lise Grande, er kampene intense. Hun sier at tusener, kanskje titusener av mennesker holdes som menneskelige skjold av IS.

– Hundrevis av sivile, inkludert barn, blir skutt og drept, sier hun i en pressemelding.

På grunn av intens motstand rykker regjeringsstyrkene svært langsomt fram mot IS i gamlebyen i Vest-Mosul, som preges av høy befolkningstetthet og trange smug.

Sprengte moské

Onsdag sprengte IS-ekstremistene den eldgamle og bevaringsverdige al-Nuri-moskeen der Abu Bakr al-Baghdadi først proklamerte den såkalte Islamske staten i 2014.

Offensiven mot den vestlige delen av Mosul startet i februar, en måneds tid etter at den østlige delen av byen var befridd.

Irak håper å ha fått kontroll over hele Mosul innen avslutningen av ramadan, noe som innebærer at offensiven er over om få dager.

(©NTB)