ELN: Nederlandske journalister ikke satt fri

Journalisten Derk Johannes Bolt (62) og kameramannen hans Eugenio Ernest Marie Follender (58) var i Colombia for å lage et TV-program da de ble bortført av ELN-geriljaen tidligere denne uken.

På Twitter opplyste ELN torsdag at nederlenderne er i god form og vil bli satt fri med en uttalelse fra geriljagruppen. Gruppens radiostasjon ELN Ranpal sier de har fått opplysninger om at de er sluppet fri, men har ikke kunnet bekrefte dette. "Feilen var at vi ikke sjekket dette via interne kanaler", opplyser kanalen.

ELN har i motsetning til Colombias største geriljagruppe FARC, ikke inngått noen fredsavtale med myndighetene, men undertegnet i februar i år det som ble betegnet som en foreløpig avtale.

Den første runden med formelle fredssamtaler mellom ELN og myndighetene fant sted i april, mens den andre og hittil siste runden ble innledet 15. mai.

(©NTB)