Dataangrep mot det britiske Parlamentet

Chris Rennard fra Liberaldemokratene sier til Sky News at parlamentsmedlemmene fredag kveld fikk beskjed fra Parlamentets it-avdeling om at et hackerangrep hadde ført til at de ikke fikk tilgang til sine epostkontoer når de logget seg på utenfra.

Flere folkevalgte sier lørdag at de fortsatt ikke får tilgang til epostkontoene sine.

