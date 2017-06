Bitter strid om begravelsen til Helmut Kohl

Kohl døde 16. juni, 87 år gammel. Planen er at han skal få en europeisk statsbegravelse i Strasbourg 1. juli, som takk for sin innsats for EU-samarbeidet.

Men ifølge Der Spiegel har Kohls enke, Maike Kohl-Richter (53), forsøkt å hindre nåværende statsminister Angela Merkel i å holde tale i begravelsen. Maike Kohl-Richter har i stedet foreslått at Ungarns statsminister Viktor Orbán skal holde tale.

Familiekonflikt

Kohls 34 år yngre enke har også gående en langvarig konflikt med Walter Kohl, Helmut Kohls eldste sønn fra første ekteskap.

Walter Kohl har ikke hatt kontakt med sin far på flere år og fikk vite om farens død gjennom en nyhetssending på radio.

Kohls sønn har kalt begravelsesplanene for uverdige for en mann som betraktes som den tyske gjenforeningens far, og han har tatt til orde for at det i stedet skal holdes en statsbegravelse på Brandenburger Tor midt i Berlin.

Walter Kohl vil også at faren skal stedes til hvile i familiegraven i byen Ludwigshafen, der Helmut Kohls første kone Hannelore ligger begravet. Hun var mor til Walter og broren Peter, og døde i 2001.

Det har imidlertid Maike Kohl-Richter motsatt seg. Hun har bestemt at den tidligere statsministeren skal stedes til hvile i katedralen i byen Speyer.

Ble nektet adgang

Tyske medier skriver også at Walter Kohl og hans to barn ble nektet inngang da de kom til Kohls hus i Ludwigshafen for å ta farvel med sin far og farfar. TV-bilder viser hvordan sikkerhetsvakter geleider dem bort fra den stengte døren.

Maike Kohl-Richter giftet seg med Helmut Kohl i 2008, etter at han ble rammet av en massiv hjerneblødning og blant annet mistet evnen til å snakke. Hun er en omstridt person, og kom fort på kant med Kohls øvrige familie. Helmut Kohl hadde minimal kontakt med sin familie etter at han giftet seg med Maike.

Helmut Kohl ble statsminister i Vest-Tyskland i 1982 og representerte det kristendemokratiske partiet CDU, som i dag ledes av Angela Merkel.

