Al Capones diamantur solgt

Uret med diamanter gikk under hammeren for 84.375 dollar i Cambridge utenfor storbyen Boston lørdag. Det tilsvarer drøyt 700.000 kroner etter dagens kurs. RR Auction sto også for salget av et musikkstykke komponert av den notoriske gangsteren. Det ble skrevet mens han satt fengslet på Alcatraz og ble solgt for 18.750 dollar.

Capone var en av USAs mest berømte og beryktede kriminelle i forbudstiden i mellomkrigstidens USA. Han ble omtalt som samfunnsfiende nummer 1, og selv om han brukte ekstrem vold til å bygge sitt smuglerimperium, var det snyting på skatten han til slutt ble dømt for.

Et signert avskjedsbrev fra bankranerduoen Bonnie og Clyde gikk til slutt for 16.250 dollar, mens Bonnies trehodede slangering endte med en prislapp på 25.000 dollar.

Et brev skrevet av John Gotti, en mafiatopp som opererte betydelig nærmere vår egen tid, forble usolgt på lørdagens auksjon.

