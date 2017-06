USA sier de fortsatt har kontakt med Russland i Syria

Det til tross for Russland uttalte at de stanset samarbeidet etter at amerikanerne skjøt ned et syrisk kampfly forrige uke, angivelig uten å advare russerne.

Den USA-ledede koalisjonens talsperson, Ryan Dillon, opplyser fredag at nødlinjen fortsatt er i bruk.

–Dette for å sørge for at våre luft- og bakkestyrker er trygge, sier han i en videosamtale med pressen.

Russlands forsvarsdepartement sa fredag at de hadde gjennomført et "omfattende overraskelsesrakettangrep" mot IS-mål, avfyrt fra et skip i Middelhavet. Dillon ville ikke si om russerne hadde advart mot dette via kommunikasjonskanalen, men en annen militærkilde bekrefter overfor AFP at koalisjonen ble advart.

Kommunikasjonskanalen ble opprettet i 2015 for å hindre sammenstøt mellom russiske og USA-ledede styrker i syrisk luftrom.

