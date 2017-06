Turistbuss krasjet med tunneltak i Paris

Tre andre personer ble lettere skadd, melder Le Parisien.

Det er ikke kjent hvorfor den to etasjer høye bussen kjørte inn i tunnelen under brua Alexandre III midt i sentrum av den franske hovedstaden. Kjøretøy som er over 2,70 meter høye, har ikke lov til å bruke tunnelen.

Bussens øverste etasje er uten tak, og flere av bussens 20 passasjerer befant seg her, ifølge Le Parisien.

