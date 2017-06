Tre drept i angrep i Kenya

Fire væpnede menn åpnet ild mot en folkemengde i byen El Wak nordøst i Kenya, like ved grensen til Somalia, fredag.

– Etter å ha skutt rundt seg, forsvant angriperne mot grensen til Somalia, opplyser en lokal polititalsmann.

Politiet mistenker at den somaliske ekstremistgruppa al-Shabaab står bak. Gruppen har hyppig angrepet mål i Kenya som hevn for at Kenya deltar i den militære styrken Den afrikanske union (AU) har utplassert i Somalia, som kjemper mot radikale islamister der.

