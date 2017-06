Sivile drept i selvmordsangrep i Irak

Minst én soldat ble også drept da fire personer med bombebelter infiltrerte en bydel i Al-Baghdadi fredag. Byen ligger ved Eufrat-elva i den urolige provinsen Anbar vest i Irak.

– Styrker fra hæren klarte å drepe tre selvmordsbombere etter å ha fanget dem i et hus og ved å detonere beltene deres med skudd, sier en politikilde.

Den fjerde selvmordsbomberen klarte å gjemme seg og detonerte senere eksplosivene midt blant en gruppe sivile og soldater, ifølge politibetjenten.

Den lokale tjenestemannen Sharhabil al-Obeidi bekrefter at åtte sivile og én soldat er drept, mens elleve andre ble såret.

Ørkenprovinsen Anbar grenser til Syria, Jordan og Saudi-Arabia. Området har lenge vært et arnested for opprørere, og IS kontrollerte allerede områder i Anbar før ekstremistgruppa erobret store deler av Nord-Irak i 2014.

Regjeringsvennlige styrker har siden jaget IS ut av de fleste byer og landsbyer i Anbar, men de ytterliggående islamistene kontrollerer fortsatt noen områder nær grensa til Syria.

(©NTB)