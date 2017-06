Republikansk forslag til helsereform klart – mangler flertall

Arbeidet med ny helsereform har vært krevende og tidvis svært omstridt. Republikanerne har allerede fått reformen gjennom Representantenes hus, og nå er det Senatet som står for tur. Der kan det bli vanskeligere å vinne fram med den teksten majoritetsleder Mitch McConnell presenterte for sine partifeller i et lukket møte.

Intern motstand

Ikke bare er Demokratene sterkt kritisk til planen, som ifølge det upartiske budsjettkontoret i Kongressen vil føre til at 23 millioner færre mennesker vil ha helseforsikring enn under dagens system. Også et lite knippe republikanske senatorer er negative til forslaget som er lagt fram.

Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå. Ytterligere to har gitt uttrykk for alvorlige bekymringer. Partiet har 52 av de 100 plassene i Senatet, men med fire eller flere avhoppere ryker flertallet.

De demokratiske senatorene vil ifølge Washington Post be om tilleggstid for behandling av reformen. De mener den vil føre til økte kostnader og færre fordeler for innbyggerne.

Dropper forsikring for de fattigste

I forslaget som nå er offentliggjort, går Republikanerne blant annet inn for å fase ut gratis sykeforsikring for de fattigste. Den statlige sykeforsikringen for dem med lavest inntekt, også kalt Medicaid, skal ifølge forslaget utfases mellom 2020 og 2030. Forslaget innebærer også at det vil bli innført en øvre grense for hvor mye støtte enkeltpersoner kan få, og store skatteletter for de rikeste, ifølge Reuters.

Forslaget ble lagt fram av Republikanerne i Senatet torsdag og skal etter planen stemmes over neste uke, trolig torsdag.

Forslagsstillerne har planer om å kjøre forslaget utenom vanlige behandlingsprosedyrer for å unngå å være avhengige av demokratene.

Kutter abortstøtte

– Det er mange misforståelser rundt forslaget, men jeg håper at det vil få tilstrekkelig med stemmer til å kunne godkjennes, sier Orrin Hatch, Republikanernes leder i finanskomiteen.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det føre til at kravet om at alle amerikanere må kjøpe helseforsikring, oppheves. I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.

Det foreslås også å kutte all støtte til abortprosedyrer, bortsett fra i ytterst få tilfeller, i ett år.

(©NTB)