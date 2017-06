Rekordmange sivile drept i USA-ledede flyangrep i Syria

222 sivile, blant dem 84 barn, er den siste måneden drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen i Deir al-Zor-provinsen, ifølge SOHR. Provinsen kontrolleres for det meste av den ytterliggående islamistgruppa IS.

250 sivile er drept i tilsvarende flyangrep i Raqqa-provinsen, der USA-støttede styrker forsøker å jage IS ut av byen Raqqa og andre områder de kontrollerer. 53 av de drepte var barn, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Ifølge SOHR er 1.953 sivile drept siden koalisjonen innledet sin krig mot IS i september 2014, blant de drepte er 456 barn og 333 kvinner.

Perioden 23. mai til 23. juni er den blodigste siden krigen mot IS ble innledet, målt i antall sivile liv som har gått tapt i de USA-ledede angrepene.

Flere ofre

Den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars, som samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen, mener flere sivile er drept i de USA-ledede angrepene.

Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak.

Bekymret Guterres

FNs generalsekretær António Guterres ga denne uka uttrykk for dyp bekymring over meldingene fra Raqqa, og han ba den USA-ledede koalisjonen og de USA-støttede SDF-opprørerne om å ta større hensyn til sivilbefolkningen i sin offensiv for å gjenerobre byen fra IS.

– Jeg ber innstendig alle som gjennomfører militære operasjoner i Syria om å gjøre alt som står i deres makt for å beskytte sivile og sivil infrastruktur, sa Guterres.

– Jeg er særlig bekymret over den farlige situasjonen for sivilbefolkningen i Raqqa, som er fanget og som trues fra alle kanter, sa han.

