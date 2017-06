Prinsesser fra Abu Dhabi kjent skyldige i å ha behandlet ansatte som slaver

Prinsessene, en enke etter en sjeik og hennes sju døtre, var ikke til stede i rettssalen og ble fredag dømt in absentia. Alle risikerer betinget fengsel i opptil 15 måneder og en bot på opptil 165.000 euro (1,5 millioner kroner) hver.

De ble anmeldt for å ha behandlet ansatte på en krenkende måte da de i en periode i 2007–2008 bodde på et luksushotell i Brussel.

Personene som jobbet for dem, ble rekruttert i Belgia, men domstolen har ikke funnet at prinsessene har brutt den belgiske arbeidsmiljøloven. Det skyldes at de ikke var den formelle arbeidsgiveren.

Abu Dhabi er ett av sju emirater og hovedstaden i De forente arabiske emirater.

(©NTB)