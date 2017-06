Over 50 drept i flere angrep i Pakistan

Minst 37 mennesker ble drept på et markedet i byen Parachinar nordvest i landet da to bomber gikk av med kort tids mellomrom fredag ettermiddag. Rett etter den første eksplosjonen strømmet folk til for å hjelpe. Deretter eksploderte den andre bomben, opplyser Nasruallah Khan, en lokal tjenestemann i byen Parachinar.

Politiet sier det var to selvmordsbombere som sto bak. Mange av dem som er såret, har kritiske skader, og myndighetene frykter at tallet på døde vil stige.

Ingen har foreløpig tatt på seg skylden for angrepet, som skjedde i et område der ytterliggående sunnimuslimer flere ganger tidligere har angrepet landets sjiamuslimske minoritet.

Politi drept

Tidligere på fredagen ble 13 personer drept og 20 såret i et angrep mot kontoret til en politisjef i byen Quetta sørvest i Pakistan.

Byens politisjef sier at ni politimenn er blant de drepte. En politibil skal ha vært mål for angrepet.

Jamaatul Ahrar, en utbryterfraksjon fra den pakistanske fløyen av Taliban, hevder å stå bak angrepet.

– Vi gjorde det, og våre angrep vil fortsette fram til det er innført sharialov, skriver talsperson Asad Mansour på Facebook. Men senere på dagen tok også IS på seg ansvaret.

Ramadan-slutt

Angrepene ble gjennomført rett før muslimer skal feire id, som markerer slutten på fasteperioden ramadan.

Quetta er provinshovedstad i Balutsjistan, som i over ti år har vært rammet av et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som krever en større andel av naturressursene i området.

