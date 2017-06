Nord-Korea anklager USA for svertekampanje etter at student døde

– Svertekampanjen som foregår i USA, tvinger oss til å ta en fast beslutning om at humanitære prinsipper og velvilje for fienden er tabu, og vi bør kvesse lovens blad ytterligere, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Pyongyang til statlige medier.

USAs president Donald Trump har i kjølvannet av dødsfallet stemplet Nord-Koreas behandling av 22-åringen som en stor skam.

– Nord-Korea er offeret

Men Nord-Korea avviser at den amerikanske studenten Otto Warmbier ble torturert mens han satt i nordkoreansk fangenskap, slik Warmbiers familie mener. Regimet kaller i stedet seg selv for "det største offeret".

– Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.

Uttalelsen ble fredag gjengitt av Nord-Koreas offisielle nyhetsbyrå KCNA.

Ingen obduksjon

Warmbier (22) ble løslatt og sendt hjem til USA i forrige uke etter 17 måneder i fengsel. Han var da i koma og hadde store hjerneskader, og han døde noen få dager senere.

Ettersom familien ikke ønsket obduksjon, er det ikke klart hva som forårsaket hjerneskadene. Nordkoreanske myndigheter hevder at han ble rammet av botulisme og at han falt i koma etter å ha fått en sovepille. Amerikanske leger fant imidlertid ikke noen tegn til aktiv botulisme da Warmbier ble undersøkt etter hjemkomsten.

Botulisme er en alvorlig lidelse forårsaket av en nervegift laget av bakterien Clostridium botulinum, ifølge Wikipedia.

Familien hans hevder at han er blitt utsatt for torturlignende mishandling.

