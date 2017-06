Naboland med lang kravliste til Qatar 

Kuwait overleverte fredag en liste med 13 krav på vegne av Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater, fire av landene som har innført blokade av Qatar.

Ett av kravene er stenging av TV-stasjonen Al Jazeera, som har sitt hovedkvarter i Doha og korrespondenter verden over.

De fire landene krever også at Qatar stenger en rekke andre medier, blant dem Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed og Middle East Eye.

Må bryte med Iran

Qatar må også bryte de diplomatiske båndene med Iran og stanse sitt militære samarbeid med landet, lyder ett av kravene.

De fire landene krever også at Qatar kutter alle bånd til Det muslimske brorskap, Hizbollah, IS og al-Qaida, og at de straks kaster ut tyrkiske styrker og innstiller sitt militære samarbeid med Ankara.

Dersom blokaden skal oppheves må Qatar også utlevere "terrorister" som er ettersøkt av Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater, heter det.

Kutte kontakt

Qatar må også kutte all kontakt med den politiske opposisjonen i andre land i regionen og love å ikke blande seg inn i nabolandenes interne forhold.

De må også betale erstatning for tap "landets politikk har forårsaket de siste år", lyder ett av kravene. Størrelsen på erstatningen skal det forhandles om.

De pålegges videre å alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk, og landet får en frist på ti dager til å gå med på kravlista.

Amerikansk utålmodighet

USAs president Donald Trump sluttet først helt og fullt opp om den saudiledede blokaden av Qatar og hevdet at den "kanskje vil være begynnelsen på slutten til terrorens skrekkvelde".

Uttalelsen vakte oppsikt ettersom Qatar huser USAs største militærbase i Midtøsten, der 11.000 amerikanske soldater er stasjonert.

USAs utenriksminister Rex Tillerson kom da også raskt på banen og stilte spørsmål ved grunnlaget for blokaden, og frustrasjonen i Washington har siden vært økende.

– Vi er forundret over at Golfstatene verken overfor Qatar eller offentlig har kommet med noen detaljer om påstandene som er rettet mot Qatar. Jo lengre tid som går, desto mer øker tvilen rundt handlingen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, sa en talskvinne for amerikansk UD, Heather Nauert denne uka.

(©NTB)