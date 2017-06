Naboland krever at Qatar stenger Al Jazeera 

Anført av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, innledet et knippe arabiske land nylig en blokade av Qatar, et lite, men søkkrikt emirat i Persiabukta. Begrunnelsen var påstander om at landet støtter terrorisme.

Fredag kom de første konkrete kravene rettet mot Qatar. Boikottlandene vil ha stengt den frittalende fjernsynskanalen Al Jazeera. I tillegg krever de at Qatar bryter de diplomatiske forbindelsene med Iran og at landet stenger en tyrkisk militærbase.

