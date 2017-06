May kom med tilbud om brexit, så ble hun sendt på dør 

Den britiske statsministeren hadde allerede bygd opp spenningen da hun kom til EUs toppmøte i Brussel torsdag. Beskjeden var at hun ville ha med seg et "sjenerøst" tilbud til EU om rettighetene til de rundt tre millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia.

På toppmøtet la hun fram hovedlinjene.

– Statsministeren sa at tilbudet er rettferdig og alvorlig, og at det er ment å gi så mye trygghet som mulig til borgere som har bosatt seg i Storbritannia, forteller en britisk regjeringskilde.

– Hun sa til EU-toppene at Storbritannia ikke vil at noen skal måtte forlate landet, og heller ikke at familier skal splittes, sier kilden.

Strid om EU-domstolen

May avviste derimot at EU-domstolen kan få makt å håndheve rettighetene til EU-borgere i Storbritannia, opplyser en diplomatkilde fra et annet EU-land. EU-siden fremmet krav om dette da EUs eget tilbud om borgeres rettigheter ble lagt fram tidligere i juni.

Den konservative britiske regjeringen har vært fast bestemt på at brexit må bety at Storbritannia får full kontroll over lovene. Britene vil derfor nedfelle EU-borgeres rettigheter i britisk lov i stedet.

EU-siden venter nå vanskelige forhandlinger om hvordan tvisteløsning for EU-borgere skal fungere.

Møtt med taushet

May sa også til EU-toppene at den britiske regjeringens brexitlinje ligger fast, til tross for valgnederlaget, forteller diplomatkilder. Hun skal ikke ha hintet om noen oppmykning av posisjonene.

Etter presentasjonen ble det stille. Så forlot May rommet, slik at de gjenværende lederne kunne diskutere saken uten henne.

– Ingen reagerte på det May sa, akkurat slik vi hadde avtalt på forhånd, sier en EU-tjenestemann.

EUs president Donald Tusk forklarte i forkant at EU-toppmøter ikke skal være noe forum for forhandlinger om brexit.

– Vi har våre forhandlere til dette. Derfor vil stats- og regjeringssjefene bare ta denne informasjonen til etterretning, sa han.

Vil gjennomgå tilbudet

Selve tilbudet bare diskutert kort av de gjenværende stats- og regjeringssjefene.

– Det var enighet om at EUs sjefforhandler Michel Barnier nå må gå gjennom forslaget linje for linje for å se hvordan det passer overens med vårt eget tilbud, sier tjenestemannen.

Tysklands statsminister Angela Merkel kalte tilbudet en "god start".

– Men det er mange, mange spørsmål som gjenstår, sa hun på vei ut fra møtet.

Grense på fem år

Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.

Femårsperioden skal regnes bakover i tid – tidligst fra den datoen Storbritannia startet utmeldingsprosessen, det vil si 29. mars 2017, og senest fra den dagen Storbritannia forlater EU. Den nøyaktige datoen blir et forhandlingsspørsmål.

EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse, utdanning, pensjon og trygd.

Krever gjensidighet

I presentasjonen på EU-toppmøtet understreket May at EU må gi et tilsvarende tilbud til briter i andre EU-land.

Alt i alt er omtrent tre millioner EU-borgere bosatt i Storbritannia og én million briter i andre EU-land.

Hva EU og Storbritannia blir enige om, kan også få betydning for rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge.

(©NTB)