Iranere roper slagord mot Saudi-Arabia

Hundretusener av iranere samlet seg fredag i byer over hele landet for å markere al-Quds, eller Jerusalem-dagen. Den ble i sin tid lansert av ayatolla Ruhollah Khomeini, som sto i spissen for den islamske revolusjonen i Iran. Dagen har etter hvert blitt en merkedag over hele Midtøsten.

Årets markering kommer samtidig som Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske land ved Persiabukta har isolert Qatar, som de beskylder for å støtte terrorisme.

Qatar skiller seg ut fra de andre Golfstatene ved at landet på visse områder samarbeider med Iran, i tillegg til at det gir økonomisk støtte til Hamas-styrte Gazastripen og lar ledere fra Det muslimske brorskapet i Egypt oppholde seg i landet.

"Død over Saudi-Arabia og Daesh", "Død over Amerika" og "Død over Israel", ropte demonstrantene. Daesh er den arabiske kortformen for Den islamske staten (IS).

Enkelte satte også fyr på israelske og amerikanske flagg, mens andre bar en kiste med bilde av USAs president Donald Trump.

President Hassan Rouhani, som deltok i marsjen i Teheran, brukte anledningen til å kritisere de nye amerikanske sanksjonene mot Iran som i forrige uke ble vedtatt av Senatet, og som nå skal behandles i Representantenes hus.

– I år er Jerusalem-dagen annerledes, både på grunn av de Israel-støttede terroristene i regionen, og på grunn av USA, som alltid tenker på å bryte det iranske folkets rettigheter, sa Rouhani til iransk fjernsyn.

