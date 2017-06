FN ber om milliarder til verdens raskest voksende flyktningkrise

– Bekymringsverdige mangler er i ferd med å bryte ut når det gjelder mat, husly og utdanning, sier FNs flyktningsjef Filippo Grandi under et globalt giverkonferanse med mål om å skaffe 66 milliarder kroner til Uganda over de fire neste årene.

–Andelen underernærte flyktninger er alarmerende. Verdens matprogram fortalte oss i går at matforsyningene er i ferd med å gå tomme, sier han videre.

FN-sjef António Guterres stilte seg bak pengebønnen, og påpeker at flyktningkrisen i Uganda er den raskest voksende i verden.

–Dette er den største flyktningstrømmen i Afrika siden folkemordet i Rwanda i 1994, sier han.

Det østafrikanske landet huser rundt 950.000 av de nærmere 2 millioner sørsudanerne som har flyktet fra den voldelige borgerkrigen i landet deres. Uganda huser også over 22.000 mennesker som har flyktet fra Kongo, 37.000 fra Burundi og tusenvis fra andre naboland.

Ifølge Grandi dekkes responsplanen for flyktningkrisen i Uganda med kun 16 prosent slik det er nå. Torsdag forpliktet EU-landene seg til å gi 787 millioner kroner i nødhjelp til Uganda, og det ventes at flere løfter vil komme under givermøtet fredag.

