Ekspresident Parks venninne dømt til fengsel

Retten har konkludert med at Choi "begikk flere kriminelle handlinger" da hun presset et universitet til å ta opp datteren og gi henne akademiske fordeler. Choi er også tiltalt for langt mer alvorlige forhold som maktmisbruk og forsøk på bedrageri. Disse punktene føres for retten separat.

Også Park selv erklærte seg ikke skyldig da korrupsjonssaken mot henne åpnet. Hun har beklaget offentlig at hun har vist så mye tillit til sin gamle venninne Choi, men nekter for å ha gjort noe ulovlig. Park er tiltalt utpressing, bestikkelser og misbruk av makten sin. Hun ble pågrepet noen uker etter at en riksrettssak endte med at hun ble avsatt som landets president.

Sammen skal de to gamle venninnene ha presset landets største selskaper til å utbetale over 200 millioner kroner i bestikkelser. Også Chois datter, rytteren Chung Yoo-ra, er anklaget for korrupsjon. Hun ble pågrepet i Danmark og utlevert til Sør-Korea i mai.

(©NTB)