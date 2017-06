EUs president skuffet over Mays tilbud 

– Mitt førsteinntrykk er at Storbritannias tilbud ikke svarer til forventningene våre, og at det står i fare for å forverre borgeres situasjon, sa Tusk da han møtte pressen etter at EU-toppmøtet i Brussel ble avsluttet fredag.

– Men det blir nå opp til forhandlingsdelegasjonen vår å analysere tilbudet linje for linje når vi får det skriftlig, sa EU-presidenten.

Storbritannias statsminister Theresa May la fram hovedlinjene i tilbudet for stats- og regjeringssjefene torsdag kveld. En mer detaljert utlegning er ventet mandag.

De første reaksjonene var blandede.

Tysklands statsminister Angela Merkel kalte tilbudet en "god start", men understreket at mange spørsmål gjenstår.

– Det er et første skritt, men dette skrittet er ikke nok, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Østerrikes statsminister Christian Kern var mer positiv.

– Det er et godt første forslag som jeg setter pris på. Men det er klart at det er mye arbeid som gjenstår, sa han.

(©NTB)