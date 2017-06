ELN: Nederlandske gisler satt fri i Colombia

De to journalistene var i Colombia for å lage et TV-program da de ble bortført av ELN-geriljaen tidligere denne uken. Fredag opplyser ELN-geriljaen selv at de to, journalisten Derk Johannes Bolt (62) og kameramannen hans Eugenio Ernest Marie Follender (58), var satt fri.

ELN har i motsetning til Colombias største geriljagruppe FARC, ikke inngått noen fredsavtale med myndighetene, men undertegnet i februar i år det som ble betegnet som en foreløpig avtale.

Den første runden med formelle fredssamtaler mellom ELN og myndighetene fant sted i april, mens den andre og hittil siste runden ble innledet 15. mai.

